Португальский вратарь: "В "Карабахе" у меня есть друзья"

Вратарь "Шамахы" Рикарду Фернандеш заявил, что поддерживает дружеские отношения с рядом футболистов "Карабаха".

Португальский футболист отметил, что знаком с Дани Болтом и Педро Бикальо, которые сейчас выступают за "Карабах", а ранее были его партнерами по "Торренсе" и "Санта Кларе". По его словам, между ними сохранились дружеские отношения и хорошее общение.

Фернандеш также рассказал о подготовке к матчу с "Карабахом" в рамках Кубка Азербайджана.

"Мы следим за их играми. Когда соперник такого уровня, важно понимать, что он показывает в Лиге чемпионов и что может продемонстрировать в нашем чемпионате. Нас ждет сложная встреча, потому что "Карабах" - одна из лучших команд лиги. У нас было несколько дней на подготовку, и главное для нас - сыграть в свой футбол и добиться желаемого результата", - отметил голкипер в комментарии teleqraf.az.

Он подчеркнул, что команда рассчитывает показать качественную игру и добиться выгодного исхода. "Мы верим, что сможем хорошо сыграть и получить нужный для нас результат", - сказал Фернандеш.

Отметим, что матч "Шамахы" - "Карабах" в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана состоится 5 февраля и начнется в 14:30.