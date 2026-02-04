В Ханкенди прошел школьный турнир по мини-футболу – ФОТО

В Ханкенди состоялся районный турнир по мини-футболу среди школьников, посвященный 2 февраля — Дню молодежи Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли на мини-футбольном поле средней школы №4. Турнир был организован сектором Ходжалинского района Карабахского регионального управления по делам молодежи и спорта.

В турнире приняли участие пять команд, всего — 40 школьников. Участники продемонстрировали высокий уровень спортивной активности и провели ряд напряженных матчей.

Победители были награждены дипломами и медалями.