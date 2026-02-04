"Ньюкасл" начал продажу билетов на матч с "Карабахом" - ВИДЕО

Английский клуб "Ньюкасл" начал прием заявок на покупку билетов на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, продажа билетов будет проходить поэтапно и продлится до 6 февраля. Стоимость билета для всех возрастных категорий составляет 18 фунтов стерлингов (42 маната). Лица младше 16 лет смогут попасть на стадион только в сопровождении совершеннолетнего.

Отметим, что команда Эдди Хау преодолеет расстояние в 2529 миль, что станет самым длинным выездом, совершенным английским клубом в истории турнира.

Встреча состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.