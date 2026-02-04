7 Февраля 2026
RU

Главный тренер "Габалы": "Разговоры о трех голах от "Сабаха" были неуважением к команде"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Февраля 2026 23:14
59
Главный тренер "Габалы": "Разговоры о трех голах от "Сабаха" были неуважением к команде"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу с бакинским "Сабахом" (0:0), сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил, что остался доволен действиями команды в игре против лидера чемпионата. "Мы надежно сыграли в обороне, выполнили установку. Единственное, о чем жалеем, - не смогли реализовать пенальти. В целом я удовлетворен тем, как команда выглядела на поле", - заявил Цхададзе.

Наставник связал беспроигрышную серию после зимнего перерыва с проделанной работой над ошибками и усилением состава. "После паузы мы провели три матча без поражений. Это результат правильных решений, работы над ошибками и точечного усиления", - отметил он.

Цхададзе также резко отреагировал на прогнозы, звучавшие перед игрой. "Перед матчем говорили, что "Сабах" забьет нам три мяча. Я считаю такие разговоры неуважением к нашей команде. Мы показали, что можем играть против любого соперника. Самое главное теперь - чтобы у футболистов не появилось чувство самоуспокоенности", - подчеркнул тренер.

Говоря о задачах на сезон, специалист подтвердил, что приоритетом остается сохранение места в Премьер-лиге. "Сможем ли мы этого добиться, сказать сложно, но это наша главная цель", - сказал Цхададзе.

В завершение он сообщил о планах клуба на трансферном рынке и дебюте новичка. "Рза Джафаров сегодня провел свой первый матч, мы ему доверяем. Также могу сказать, что у нас будет еще один трансфер. Ранее мы говорили, что планируем пять новичков", - добавил главный тренер "Габалы".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определился лучший гол января в Премьер-лиге Азербайджана - ФОТО
6 Февраля 20:15
Азербайджанский футбол

Определился лучший гол января в Премьер-лиге Азербайджана - ФОТО

Победителем проекта "Гол месяца" стал футболист "Габалы"

"Имишли" пополнил состав новым футболистом
6 Февраля 19:15
Азербайджанский футбол

"Имишли" пополнил состав новым футболистом

25-летний полузащитник Раид Аббасзаде продолжит карьеру в региональном клубе

Футболист "Карабаха": "Встречи с "Нефтчи" всегда считаются дерби" - ВИДЕО
6 Февраля 13:21
Азербайджанский футбол

Футболист "Карабаха": "Встречи с "Нефтчи" всегда считаются дерби" - ВИДЕО

Торал Байрамов высказался о плотном графике и предстоящей игре
В заявке "Карабаха" на матчи с "Ньюкаслом" произошло изменение
6 Февраля 11:41
Азербайджанский футбол

В заявке "Карабаха" на матчи с "Ньюкаслом" произошло изменение

Кади Борхес включен в состав вместо Криса Коаку

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесут? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
6 Февраля 10:56
Азербайджанский футбол

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесут? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ПФЛ прокомментировала İdman.Biz ситуацию с переносом матча

Мехман Сафаров стал новым тренером "Шимала" из Первой лиги
6 Февраля 02:20
Азербайджанский футбол

Мехман Сафаров стал новым тренером "Шимала" из Первой лиги

Специалист ранее входил в тренерский штаб "Шахдаг Гусара"
Гара Гараев понес тяжелую утрату
6 Февраля 00:28
Азербайджанский футбол

Гара Гараев понес тяжелую утрату

Скончался его отец экс-игрока "Карабаха"

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили