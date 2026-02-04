Главный тренер "Габалы": "Разговоры о трех голах от "Сабаха" были неуважением к команде"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу с бакинским "Сабахом" (0:0), сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил, что остался доволен действиями команды в игре против лидера чемпионата. "Мы надежно сыграли в обороне, выполнили установку. Единственное, о чем жалеем, - не смогли реализовать пенальти. В целом я удовлетворен тем, как команда выглядела на поле", - заявил Цхададзе.

Наставник связал беспроигрышную серию после зимнего перерыва с проделанной работой над ошибками и усилением состава. "После паузы мы провели три матча без поражений. Это результат правильных решений, работы над ошибками и точечного усиления", - отметил он.

Цхададзе также резко отреагировал на прогнозы, звучавшие перед игрой. "Перед матчем говорили, что "Сабах" забьет нам три мяча. Я считаю такие разговоры неуважением к нашей команде. Мы показали, что можем играть против любого соперника. Самое главное теперь - чтобы у футболистов не появилось чувство самоуспокоенности", - подчеркнул тренер.

Говоря о задачах на сезон, специалист подтвердил, что приоритетом остается сохранение места в Премьер-лиге. "Сможем ли мы этого добиться, сказать сложно, но это наша главная цель", - сказал Цхададзе.

В завершение он сообщил о планах клуба на трансферном рынке и дебюте новичка. "Рза Джафаров сегодня провел свой первый матч, мы ему доверяем. Также могу сказать, что у нас будет еще один трансфер. Ранее мы говорили, что планируем пять новичков", - добавил главный тренер "Габалы".