Главный тренер "Сабаха" : "Сегодня мы сыграли ниже своего уровня"

Главный тренер бакинского "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу с "Габалой" (0:0), сообщает İdman.Biz.

По словам тренера игра получилась крайне сложной. "Сегодня действительно был очень тяжелый матч. Хочу поздравить "Габалу" - они показали очень хорошую игру и даже могли отличиться. Мы же сегодня сыграли ниже своего уровня. Не хватало креативности, был всего один момент, которым мы не воспользовались", - заявил литовский специалист.

По словам наставника "Сабаха", команда уже думает о ответной встрече, однако впереди ее ждет непростой календарь. "Я верю, что в ответном матче мы сыграем лучше и будем той стороной, которая порадуется результату. Уже с завтрашнего дня начинаем подготовку, потому что в воскресенье нас ждет еще один очень тяжелый матч", - подчеркнул Дамбраускас.

Тренер также обратил внимание на недостаток энергии и желания у своих подопечных. "Мы почти в каждом матче забиваем, но сегодня этого сделать не удалось. Мы всегда хотим побеждать, но сегодня не хватило энергии и желания. Прессинг тоже не был таким, как мы хотели. Однако невозможно выигрывать в каждом матче. Соперники тоже нас изучают, и "Габала" сегодня сделала это очень хорошо", - отметил он.

Говоря о составе, Дамбраускас подчеркнул, что не делит игроков на основных и запасных. "Для меня нет понятия стартового состава. Сегодня футболисты боролись на поле, но мы все люди и не можем требовать победы в каждой игре. Нужно делать выводы из своих ошибок. При этом надо признать, что "Габала" сегодня выглядела очень хорошо", - сказал главный тренер.

В завершение специалист добавил, что ключевым фактором остается работа на тренировках. "Я много раз говорил: мы не знаем, что принесет будущее. Самое важное для нас - тренировки. У меня есть 22 игрока, и если вы посмотрите, как они работают на занятиях, то увидите, как они бьются. Но во время матча у меня есть возможность сделать только пять замен. У нас нет понятия жертвовать кем-то", - резюмировал Дамбраускас.