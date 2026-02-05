7 Февраля 2026
RU

Главный тренер "Сабаха" : "Сегодня мы сыграли ниже своего уровня"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Февраля 2026 00:11
50
Главный тренер "Сабаха" : "Сегодня мы сыграли ниже своего уровня"

Главный тренер бакинского "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу с "Габалой" (0:0), сообщает İdman.Biz.

По словам тренера игра получилась крайне сложной. "Сегодня действительно был очень тяжелый матч. Хочу поздравить "Габалу" - они показали очень хорошую игру и даже могли отличиться. Мы же сегодня сыграли ниже своего уровня. Не хватало креативности, был всего один момент, которым мы не воспользовались", - заявил литовский специалист.

По словам наставника "Сабаха", команда уже думает о ответной встрече, однако впереди ее ждет непростой календарь. "Я верю, что в ответном матче мы сыграем лучше и будем той стороной, которая порадуется результату. Уже с завтрашнего дня начинаем подготовку, потому что в воскресенье нас ждет еще один очень тяжелый матч", - подчеркнул Дамбраускас.

Тренер также обратил внимание на недостаток энергии и желания у своих подопечных. "Мы почти в каждом матче забиваем, но сегодня этого сделать не удалось. Мы всегда хотим побеждать, но сегодня не хватило энергии и желания. Прессинг тоже не был таким, как мы хотели. Однако невозможно выигрывать в каждом матче. Соперники тоже нас изучают, и "Габала" сегодня сделала это очень хорошо", - отметил он.

Говоря о составе, Дамбраускас подчеркнул, что не делит игроков на основных и запасных. "Для меня нет понятия стартового состава. Сегодня футболисты боролись на поле, но мы все люди и не можем требовать победы в каждой игре. Нужно делать выводы из своих ошибок. При этом надо признать, что "Габала" сегодня выглядела очень хорошо", - сказал главный тренер.

В завершение специалист добавил, что ключевым фактором остается работа на тренировках. "Я много раз говорил: мы не знаем, что принесет будущее. Самое важное для нас - тренировки. У меня есть 22 игрока, и если вы посмотрите, как они работают на занятиях, то увидите, как они бьются. Но во время матча у меня есть возможность сделать только пять замен. У нас нет понятия жертвовать кем-то", - резюмировал Дамбраускас.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определился лучший гол января в Премьер-лиге Азербайджана - ФОТО
6 Февраля 20:15
Азербайджанский футбол

Определился лучший гол января в Премьер-лиге Азербайджана - ФОТО

Победителем проекта "Гол месяца" стал футболист "Габалы"

"Имишли" пополнил состав новым футболистом
6 Февраля 19:15
Азербайджанский футбол

"Имишли" пополнил состав новым футболистом

25-летний полузащитник Раид Аббасзаде продолжит карьеру в региональном клубе

Футболист "Карабаха": "Встречи с "Нефтчи" всегда считаются дерби" - ВИДЕО
6 Февраля 13:21
Азербайджанский футбол

Футболист "Карабаха": "Встречи с "Нефтчи" всегда считаются дерби" - ВИДЕО

Торал Байрамов высказался о плотном графике и предстоящей игре
В заявке "Карабаха" на матчи с "Ньюкаслом" произошло изменение
6 Февраля 11:41
Азербайджанский футбол

В заявке "Карабаха" на матчи с "Ньюкаслом" произошло изменение

Кади Борхес включен в состав вместо Криса Коаку

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесут? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
6 Февраля 10:56
Азербайджанский футбол

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесут? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ПФЛ прокомментировала İdman.Biz ситуацию с переносом матча

Мехман Сафаров стал новым тренером "Шимала" из Первой лиги
6 Февраля 02:20
Азербайджанский футбол

Мехман Сафаров стал новым тренером "Шимала" из Первой лиги

Специалист ранее входил в тренерский штаб "Шахдаг Гусара"
Гара Гараев понес тяжелую утрату
6 Февраля 00:28
Азербайджанский футбол

Гара Гараев понес тяжелую утрату

Скончался его отец экс-игрока "Карабаха"

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили