1 Декабря 2025
RU

Статуя Месси в Аргентине подверглась вандализму

Футбол
Новости
1 Декабря 2025 15:29
5
Статуя Лионеля Месси, установленная у входа в кафе El Nuevo Mundial в центре Мар-дель-Платы (Аргентина), подверглась вандализму.

Как сообщает İdman.biz, фигура была сломана по пояс, а копия Кубка мира 2022 года также разбита.

По словам сотрудников заведения, около шести утра двое прохожих толкнули скульптуру, после чего она упала и раскололась на части.

В кафе решают, удастся ли восстановить памятник. Ранее статуя уже подвергалась повреждениям: в прошлом году ее обезглавили, а летом 2024-го автор работы Родольфо Байон провел реставрацию.

Инцидент произошел на фоне резонансного поста супруги Хуана Себастьяна Верона, раскритиковавшей Месси и Родриго Де Пауля на фоне конфликта между правительством Аргентины и футбольной ассоциацией страны. Вандализм последовал вскоре после того, как Месси стал чемпионом Восточной конференции MLS с "Интер Майами".

