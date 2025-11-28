28 Ноября 2025
RU

Вратарь "Барселоны": "Первый сезон в клубе я отыграл бесплатно"

Футбол
Новости
28 Ноября 2025 15:18
18
Вратарь "Барселоны" Войцех Шченсны рассказал о причинах возвращения в футбол и подчеркнул, что сделал это не ради денег.

Как сообщает İdman.Biz, польский голкипер завершил карьеру в августе 2024 года, но уже в октябре вновь вышел на поле, присоединившись к каталонскому клубу.

"Не то чтобы у меня не было страсти к футболу. Мне не нравились варианты, которые были на рассмотрении, даже несмотря на то, что клубы из топ-10 делали предложения. Дело было не в том, чтобы выбить зарплату повыше. Я не хотел продолжать играть только ради денег. Интуиция подсказывала мне сказать "нет". За три дня до объявления о завершении карьеры я даже поговорил с Левандовски и сказал ему, что больше не хочу играть ни за какой клуб, если только это не "Барселона", - рассказал Шченсны.

Голкипер также отметил, что первый сезон в каталонском клубе он отыграл бесплатно.

"Сумма, которую я получил от "Барселоны", была именно той, которую я должен был вернуть "Юве" за досрочное расторжение контракта", - добавил он.

Шченсны подчеркнул, что возвращение в футбол стало для него осознанным решением, основанным на желании играть на самом высоком уровне и в клубе, который ему действительно близок.

