Ла Лига: “Барселона” возвращается на родной “Камп Ноу” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Испании после международной паузы возобновляются матчи национального первенства.

Как передает İdman.Biz, на выходных будут сыграны матчи XIII тура Ла Лиги. "Реал Мадрид" подходит к туру в статусе лидера с 31 очком, "Барселона" идет второй с 28 баллами и пока главная интрига в том, смогут ли каталонцы достать команду Хаби Алонсо.

Центральной афишей тура станет поединок "Барселона" – "Атлетик Бильбао", который пройдет на обновленном "Камп Ноу". Каталонцы впервые за долгое время возвращаются на свой легендарный стадион после реконструкции, расчетная вместимость на этой стадии работ около 45 тысяч зрителей, и клуб открыто рассчитывает превратить возвращение домой в дополнительный фактор давления на соперников.

После болезненного поражения в класико от "Реала" команда Ханси Флика успела вернуть уверенность, обыграв "Эльче" 3:1, при этом снова напомнив о себе самой результативной атакой Ла Лиги – 32 забитых мяча после 12 туров.

Ключевая интрига вокруг каталонцев связана и с составом. По информации испанских СМИ, к игре готовы вернуться Ламин Ямаль и Рафинья, тогда как участие Маркуса Рашфорда под вопросом из-за недавнего недомогания. При этом "Барселона" по-прежнему несет серьезные кадровые потери в средней линии: травмированы Педри, Гави, Марк-Андре тер Штеген и ряд других игроков основы, что вынуждает Флика активнее ротировать состав и доверять молодежи.

Сам Флик накануне матча подчеркивал, что возвращение на "Камп Ноу" должно стать психологическим толчком для команды: тренер говорил о необходимости "сделать домашний стадион крепостью" и использовать энергию трибун, чтобы не отпустить "Реал Мадрид" в отрыв в борьбе за титул.

"Атлетик Бильбао" подходит к визиту в Каталонию на седьмой строчке, имея 17 очков. Перед паузой команда Эрнесто Вальверде обыграла "Реал Овьедо" и немного стабилизировала результаты после непростого отрезка.

Заметим, что “Атлетик” хорошо знаком азербайджанским любителям футбола, так как совсем недавно клуб из Бильбао обыграл “Карабах” (3:1) в Лиге чемпионов. Так что предпочтения отечественных фанатов в этом противостоянии угадать достаточно просто.

Все матчи XIII тура Ла Лиги

21 ноября

"Валенсия" – "Леванте" 1:0

22 ноября

"Депортиво Алавес" – "Сельта"

"Барселона" – "Атлетик Бильбао"

"Осасуна" – "Реал Сосьедад"

"Вильярреал" – "Мальорка"

23 ноября

"Эльче" – "Реал Мадрид"

"Реал Овьедо" – "Райо Вальекано"

"Хетафе" – "Атлетико"

"Реал Бетис" – "Жирона"

24 ноября

"Эспаньол" – "Севилья"

Турнирная таблица перед XIII туром

1. "Реал Мадрид" - 31

2. "Барселона" - 28

3. "Вильярреал" - 26

4. "Атлетико" - 25

5. "Реал Бетис" - 20

6. "Эспаньол" - 18

7. "Атлетик Бильбао" - 17

8. "Хетафе" - 17

9. "Севилья" - 16

10. "Депортиво Алавес" - 15

11. "Эльче" - 15

12. "Райо Вальекано" - 15

13. "Сельта" - 13

14. "Реал Сосьедад" - 13

15. "Валенсия" - 13

16. "Мальорка" - 12

17. "Осасуна" - 11

18. "Жирона" - 10

19. "Леванте" - 9

20. "Реал Овьедо" - 8

Теймур Тушиев

İdman.Biz