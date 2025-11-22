24 Ноября 2025
Президент "Барселоны" отреагировал на возможное отстранение Тебаса из Ла Лиги - ОБНОВЛЕНО

22 Ноября 2025 17:00
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о потенциальном отстранении главы Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за разглашения конфиденциальной финансовой информации о "сине-гранатовых", сообщает İdman.Biz.

"Я думаю, что это не очень хорошие новости. Это произошло из-за какой-то группы, но не знаю, из-за кого конкретно. Не лучшие новости, так как наши отношения с Ла Лигой довольно хорошие. Не знаю, откуда возникли подобные попытки сместить президента Ла Лиги. Я не доверяю происходящему", - заявил Лапорта.

Ранее СМИ сообщали, что в случае признания вины Тебаса ему грозит наказание от публичного выговора до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оказался под угрозой дисквалификации или отстранения от должности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS, это связано с предположительным разглашением конфиденциальной финансовой информации футбольного клуба "Барселона".

Ранее стало известно, что Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело против Тебаса. Обвинение касается "публичного разглашения через заявление на официальном сайте Ла Лиги от 2 апреля 2025 года информации и данных, предоставленных "Барселоной" в соответствии с нормой по составлению бюджетов клубов". Согласно регламенту, подобные сведения носят конфиденциальный характер и подпадают под действие закона о защите данных.

Предпосылки к этому делу возникли из-за финансовых проблем "Барселоны" в прошлом сезоне. Тогда каталонский клуб испытывал трудности с регистрацией футболиста Даниэля Ольмо, приобретенного летом 2024 года у немецкого "Лейпцига" за € 55 млн. Ла Лига ранее сообщала о финансовых сложностях "сине-гранатовых", связанных со сделкой о продаже VIP-лож на "Камп Ноу". Новый аудитор лиги обнаружил, что "Барселона" неправомерно включила в финансовую отчетность € 100 млн дохода от непроданных VIP-мест. Из-за этого лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла клубу зарегистрировать игроков.

"Барселона" обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ на это заявление Ла Лига удалила сообщение со своего официального сайта и других официальных каналов. Если TAD признает функционера виновным, ему грозит наказание от публичного выговора до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.

