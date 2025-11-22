24 Ноября 2025
Жорди Альба: "Месси заслуживает прощальной церемонии на "Камп Ноу"

22 Ноября 2025 09:53
Бывший защитник "Барселоны" и нынешний одноклубник Лионеля Месси по "Интер Майами" Жорди Альба уверен, что аргентинцу необходимо организовать церемонию прощания на "Камп Ноу", сообщает İdman.Biz.

"Он хочет, чтобы ему отдали дань уважения, и я надеюсь, что это произойдет. Он этого заслуживает, это будет невероятный праздник. Все ждут этого момента. Он лучший игрок в истории, и "Камп Ноу" заслуживает почувствовать его энергию снова", – приводит слова Альбы Mundo Deportivo.

Месси выступал в составе "Барселоны" с 2003 по 2021 год. За это время он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

