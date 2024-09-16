Завершилось первенство Баку - ФОТО

Завершилось первенство Баку по фехтованию.

Как сообщает İdman.biz, в минувшие выходные в фехтовальном зале Азербайджанского технического университета определились победители и призеры по сабле и шпаге.

Победители соревнований, организованных совместно Федерацией фехтования Азербайджана и Управлением молодежи и спорта города Баку, были награждены дипломами и медалями:

Сабля

Юноши

1. Аббас Гусейнов

2. Расул Алиев

3. Салех Мамедов, Тимур Хуснаддинов

Девушки

1. Валентина Зейналова

2. Фидан Гулиева

3. Фарах Абасова, Алла Гасанова

Шпага

Юноши

1. Мирхатай Мамедов

2. Эмин Сафарбеков

3. Орудж Мисирзаде, Камал Эфендиев

Девушки

1. Назрин Мехтиева

2. Хатун Байрамова

3. Мирнурай Абасова, Хадиджа Гасанлы

İdman.biz