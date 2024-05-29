29 Мая 2024
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Рекорд сборной повторен

Фехтование
Новости
29 Мая 2024 11:48
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Рекорд сборной повторен

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта во второй раз в карьере примет участие в Олимпийских играх.

İdman.biz сообщает, что наша спортсменка, завоевавшая лицензию на Париж-2024, также выступала в Токио-2020.

Этим спортсменка повторила рекорд сборной Азербайджана по фехтованию. До Анны в двух Олимпиадах участвовала только Сабина Микина (Керимова). Она выступала в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Кроме Башты и Микиной, на Олимпийских играх выступали только двое наших фехтовальщиков. Эльхан Мамедов участвовал в Атланте-1996, Елена Джемаева - в Афинах-2004.

Отметим, что Азербайджан будет представлен в фехтовании на Олимпийских играх уже четвертый раз подряд.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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