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Саблистки готовятся к Гран-При Туниса

Фехтование
Новости
5 Января 2024 10:27
Саблистки готовятся к Гран-При Туниса

Женская сборная Азербайджана по сабле начнет сезон в Тунисе.

Как сообщает İdman.biz, 12-14 января там состоится Гран-При, на который заявлены шесть наших фехтовальщиц. В турнире примут участие ведущая саблистка команды Анна Башта, Сабина Керимова, Полина Каспиарович, Севиль Буньятова, Валерия Большакова и Зарифа Гусейнова.

В соревновании выступят 151 спортсменка из Японии, Венгрии, Франции, Италии, Южной Кореи и многих других стран.

Предстоящий Гран-При пройдет исключительно в индивидуальном зачете.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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