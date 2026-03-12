12 Марта 2026
RU

Школьники Балакяна выиграли велогонку - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
12 Марта 2026 16:29
15
Школьники Балакяна выиграли велогонку

Около 150 школьников из Балакяна, Загаталы и Гаха определили сильнейших в велогонке, организованной в Балакене при поддержке профильных спортивных структур.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, соревнования прошли при участии исполнительной власти Балакянского района, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов и Шеки-Загатальского регионального управления по делам молодежи и спорта.

Участники трех возрастных групп соревновались на собственных велосипедах по маршруту протяженностью 3,5 километра, проложенному по центральным улицам города. После полуфинальных заездов в финал вышли наиболее быстрые и выносливые гонщики.

В категории мальчиков 2008-2010 годов рождения весь пьедестал заняли представители Балакена: первое место - Фамиль Гасанов, второе - Иракли Рагимов, третье - Расул Алисолтанов.

Среди девочек победу одержала представительница Загаталы Фатма Мехдиева, второе место заняла Хабсет Буглиева, третье - Хюру Мамедова.

В младшей возрастной группе мальчиков (2011-2014) также отличились школьники из Балакена: победителем стал Гурбан Моллачиев, вторым финишировал Джавид Рамазанлы, третьим - Ибрагим Гаджиев.

Все призеры награждены медалями, дипломами и подарками от организаторов. Победители в каждой категории дополнительно получили велосипеды от Федерации велоспорта Азербайджана.

Проведение массовых соревнований среди школьников направлено на популяризацию здорового образа жизни и выявление талантов для дальнейшего включения в сборные команды страны.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
9 Марта 17:11
Велосипедный спорт

Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Рустамзаде уже два года ездит везде на велосипеде

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"
3 Марта 15:52
Велосипедный спорт

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"

Олимпийский чемпион из Казахстана посетит международный велопробег в Азербайджане
Азербайджанские велогонщики приняли участие в соревнованиях в Анталье - ФОТО
8 Февраля 00:44
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики приняли участие в соревнованиях в Анталье - ФОТО

Лучший результат в составе национальной команды показал Муса Микаилзаде
Аэропорт Коньи оставил сборную России без велосипедов
6 Февраля 18:38
Велосипедный спорт

Аэропорт Коньи оставил сборную России без велосипедов

Инвентарь команды не был отправлен из Коньи из-за проблем с логистикой

Федерация велоспорта и Ассоциация профсоюзов подписали меморандум о сотрудничестве
3 Февраля 14:02
Велосипедный спорт

Федерация велоспорта и Ассоциация профсоюзов подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО

Документ предусматривает совместные социальные программы и развитие велоспорта
Чемпионат Европы в Турции открывает международный сезон в велогонках на треке
1 Февраля 06:20
Велосипедный спорт

Чемпионат Европы в Турции открывает международный сезон в велогонках на треке

На турнире будет разыграно 22 комплекта наград

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала