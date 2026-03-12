Школьники Балакяна выиграли велогонку - ФОТО

Около 150 школьников из Балакяна, Загаталы и Гаха определили сильнейших в велогонке, организованной в Балакене при поддержке профильных спортивных структур.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, соревнования прошли при участии исполнительной власти Балакянского района, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов и Шеки-Загатальского регионального управления по делам молодежи и спорта.

Участники трех возрастных групп соревновались на собственных велосипедах по маршруту протяженностью 3,5 километра, проложенному по центральным улицам города. После полуфинальных заездов в финал вышли наиболее быстрые и выносливые гонщики.

В категории мальчиков 2008-2010 годов рождения весь пьедестал заняли представители Балакена: первое место - Фамиль Гасанов, второе - Иракли Рагимов, третье - Расул Алисолтанов.

Среди девочек победу одержала представительница Загаталы Фатма Мехдиева, второе место заняла Хабсет Буглиева, третье - Хюру Мамедова.

В младшей возрастной группе мальчиков (2011-2014) также отличились школьники из Балакена: победителем стал Гурбан Моллачиев, вторым финишировал Джавид Рамазанлы, третьим - Ибрагим Гаджиев.

Все призеры награждены медалями, дипломами и подарками от организаторов. Победители в каждой категории дополнительно получили велосипеды от Федерации велоспорта Азербайджана.

Проведение массовых соревнований среди школьников направлено на популяризацию здорового образа жизни и выявление талантов для дальнейшего включения в сборные команды страны.

