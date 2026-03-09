Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Часто водители в Баку негодуют: "Для кого были сделаны эти велосипедные дорожки?". На самом деле – есть для кого. Один из любителей велосипеда – Эльман Рустамзаде.
Мужчина работает в медицинской компании. Уже два года он передвигается по городу на велосипеде – в том числе на работу, и отсутствие соответствующих дорожек по всему городу его не пугает. Рустамзаде рассказывает об этом в своих социальных сетях, вдохновляя людей своим примером.
В беседе с İdman.Biz он признался, что сделал выбор в пользу велосипеда из-за постоянных пробок. Но помимо экономии времени, активный образ жизни дал ему и нечто большее:
"Велосипед отдалил меня от стресса и депрессии".
По словам Рустамзаде, азербайджанское общество не всегда принимает велосипедистов-любителей:
"Реакция наших людей не самая приятная. Часто говорят, что в этом возрасте [в 30 лет] ездить на велосипеде – стыдно".
Мужчина регулярно сталкивается и с недовольными водителями, которые дают понять, что велосипедистам "не место" на дороге. Однако Эльман Рустамзаде признается, что старается не реагировать на негатив и не расстраиваться.
"Главная причина такого отношения – зависть, потому что сами они не могут этого сделать", – добавляет он.
"Вот мне это надо было?"
Помимо повседневных поездок по городу, Рустамзаде отправляется на велосипеде и в дальние путешествия по регионам страны. Впервые он поехал в Сиязань. Возвращаясь в Баку, мужчина столкнулся с сильным ветром, из-за чего устал и был вынужден остановиться.
"Я два часа ждал на дороге, пока ветер ослабнет, но так и не дождался. В итоге меня подобрала машина, довезла до Сумгайыта, и уже оттуда я снова поехал в Баку на велосипеде".
В таких поездках приключений и трудностей Эльману Рустамзаде хватает. Например, поездку в Астару он называет самой сложной – тогда мужчина крутил педали при 40 градусах жары. А однажды в Хачмазе ехал ночью через темный лес в окружении собак.
"В тот момент в лесу я спрашивал себя: "Вот мне это надо было?".
При этом Рустамзаде ни о чем не жалеет, ведь его главный принцип – жить каждый день так, будто он последний.
"Проблемы никогда не закончатся, а время пройдет. Я не всегда буду молодым. Хочу жить так, как мне хочется, и показать людям, что нужно наслаждаться каждым днем, а не превращать все в сплошные переживания".
Ближайшая цель Эльмана Рустамзаде – велосипедный тур в Шеки, а после того как он объездит всю страну, – поездка в Непал, чтобы насладиться его горными пейзажами.
"Я мечтаю путешествовать с палаткой: в дороге иногда хочется остановиться и переночевать. Обычно я еду без остановок, из-за чего сильно устаю, а на следующий день уже нужно быть на работе. Палатка была бы и комфортнее, и экономнее, чем отель".
Советы новичкам
Тем, кто хочет начать ездить на велосипеде, Эльман Рустамзаде советует выбирать велосипед, подходящий по росту, носить специальную велосипедную одежду и обязательно надевать шлем.
Он отмечает, что сейчас езда по городу достаточно опасна, а велосипедных дорожек во многих местах как внутри, так и за пределами города не хватает. Особенно часто его подписчики пишут о необходимости дорог от Хырдалана и Масазыра до Баку. Сам же Рустамзаде, если нет велодорожек, едет по тротуару, а если и это невозможно – держится правой стороны дороги.
Тем, кто планирует дальние поездки, он рекомендует выбирать качественный велосипед и строго соблюдать правила дорожного движения.
"Не бойтесь рисковать, главное – быть в хорошей физической форме, иметь сильные ноги и пить много жидкости на протяжении всего маршрута. Я сам перед такими поездками бегаю и, что не менее важно, готовлюсь психологически".
По мнению Рустамзаде, рост числа велосипедистов принесет стране только пользу:
"Пробок станет меньше, а главное – больше людей будут наслаждаться жизнью и улыбаться".
"Я хочу привнести в Баку велосипедную культуру и развивать ее, давая людям правильную информацию", – заключил он.
