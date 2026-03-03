Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"

Знаменитый казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион Лондона (2012) и серебряный призер Игр в Сиднее (2000) Александр Винокуров приедет в Азербайджан. Многократный победитель этапов ""Тур де Франс"" и ""Вуэльты"" приглашен на международную гонку "Баку–Ханкенди".

Об этом İdman.Biz сообщил глава пресс-службы в Федерации велосипедного спорта Азербайджана Пярвиз Мусаев:

""52-летний казахстанский велогонщик посетит нашу страну в качестве одного из почетных гостей предстоящей гонки", — отметил представитель федерации.

Детали гонки "Баку–Ханкенди":

Даты проведения: 10–14 мая.

Масштаб: Велопробег охватит 21 город Азербайджана.

Участники: В соревнованиях примут участие 25 команд, представляющих 21 страну мира.

Отметим, что приезд звезды мирового велоспорта такого уровня, как Александр Винокуров, подчеркивает высокий статус турнира и растущий интерес к велоспорту в регионе.