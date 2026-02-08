Азербайджанские велогонщики приняли участие в соревнованиях в Анталье - ФОТО

Мужская сборная Азербайджана по шоссейному велоспорту (Elit/U23) приняла участие в соревнованиях категории 1.2 Международного союза велосипедистов (UCI) — Grand Prix Antalya, которые прошли в турецком городе Анталья.

Как сообщает İdman.Biz, в составе национальной команды на турнире выступили Муса Микаилзаде, Нофель Нуриев, Али Гурбанов, Шахин Эйвазов, Максим Тренделев, Турал Исрафилов и Сулейман Алекберов.

Участники преодолели дистанцию 130,4 км. Лучший результат в составе национальной команды показал Муса Микаилзаде. Он финишировал в лидирующей группе и по итогам фотофиниша занял 11-е место.

Среди остальных представителей сборной Али Гурбанов занял 25-е место среди 70 участников, Турал Исрафилов — 33-е, Нофель Нуриев — 34-е, Сулейман Алекберов — 39-е, Шахин Эйвазов — 41-е, Максим Тренделев — 42-е место.