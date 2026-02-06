7 Февраля 2026
RU

Аэропорт Коньи оставил сборную России без велосипедов

6 Февраля 2026 18:38
Аэропорт Коньи оставил сборную России без велосипедов

Сборная России по велоспорту столкнулась с серьезными логистическими проблемами после чемпионата Европы в Турции, как сообщает İdman.Biz.

Пропажу обнаружили уже в аэропорту, когда на багажной ленте не оказалось ни одной коробки с велосипедами. Причиной стала перегруженная логистика: небольшой аэропорт Коньи не смог одновременно отправить инвентарь всех участников соревнований.

В результате спортсменам пришлось остаться без техники и следить за судьбой груза. Ожидается, что велосипеды вернутся в Россию с пересадкой в Стамбуле.

İdman.Biz
