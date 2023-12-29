Ниджат Абасов: "Мне уже выслали приглашение на турнир претендентов" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов совершил спортивный прорыв в этом году. Заняв четвертое место на Кубке мира в Баку, он фактически гарантировал себе выступление в турнире претендентов в Торонто, учитывая отказ Магнуса Карлсена. О своей подготовке к будущему сезону гроссмейстер рассказал в интервью İdman.biz.

- После Мемориала Вугара Гашимова вы говорили о том, что вы планируете сделать паузу в турнирном графике, чтобы восстановить силы и подготовится к новому сезону. Как идет процесс?

- Да, все верно. Я как раз пропускаю чемпионат мира по рапиду и блицу, проходящий сейчас в Самарканде. Во первых, чтобы принять участие на Гала-вечере Министерства молодежи и спорта, посвященном спортивным итогам года, и во-вторых начать подготовку к турниру претендентов.

- В начале года ФИДЕ разошлет всем участникам контракты. А так как Магнус Карлсен отказывается от чемпионского цикла, то ваше выступление в претендентском турнире можно считать вопросом окончательно решенным, не так ли?

- Мне уже отправили приглашение, но пока неофициально. Наверное с 15 января все будет документально оформлено.

- Как насчет команды? Уже определились, кто вам будет помогать?

- Наконец-то недавно мне удалось найти, скажем так, нужных людей. Не буду пока называть имен, но я очень доволен.

- Запланировали ли вы перед Торонто участие в каких-либо соревнованиях или сосредоточились больше на домашней работе?

- Домашняя подготовка необходима на все сто процентов. Тем не менее, до турнира претендентов я проведу десять классических партий. Скорее всего, это будет, скорее всего, Бундеслига, где в конце недели проводятся туры. Буду играть пять уик-эндов, по две партии в неделю, чтобы поддерживать тонус и быть готовым практически и теоретически.

- На турнире претендентов вакантными остаются два места. Как вы считаете, кто их займет?

-Борьба идет интересная, потому что Алиреза Фирузджа начал еще один турнир, где рассчитывает набрать рейтинг и повысить свои шансы пройти отбор. Но, честно говоря, я все еще предполагаю, что по рейтингу в Торонто квалифицируется Уэсли Со. А еще одну путевку завоюет кто-то из индийских шахматистов - Доммараджу Гукеш или Арджун Эригаиси. Скорее всего, им будет Гукеш.

- В этом году вы добились замечательного прорыва, став четвертым на Кубке мира в Баку. Но следующий сезон может стать еще более прорывным?

- Я понимаю, что сам по себе выход в претенденты уже является серьезным достижением. Надеюсь, что не буду останавливаться на достигнутом. Постараюсь достойно сыграть в Торонто.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz