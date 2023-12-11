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Айдын Сулейманлы: "Надеюсь сыграть в блице на Мемориале Гашимова так же, как в рапиде"

Шахматы
Новости
11 Декабря 2023 10:27
Айдын Сулейманлы: "Надеюсь сыграть в блице на Мемориале Гашимова так же, как в рапиде"

«Провести 18 партий блиц за день будет непростой задачей, но я надеюсь сыграть так же, как в рапиде».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы, занявший первое место в рапиде на Мемориале Вугара Гашимова в Габале.

Гроссмейстер отметил, что изначально планировал попасть в первую тройку по итогам первой половины супертурнира. «Я был по рейтингу последним и неудачно стартовал. Но в результате показал лучший результат в рапид, так что чувствую себя отлично. Для меня это большой опыт, и я с оптимизмом смотрю на предстоящие партии в блиц», - прокомментировал Сулейманлы свое выступление.

Также Айдын рассказал о своих партиях третьего дня на Мемориале Гашимова. «Мне удалось обыграть Ниджата Абасова, хотя специально к встрече с ним я не готовился. Я принял его позицию, но в дальнейшем Ниджат ошибся и мне удалось выиграть. С Видитом Сантошем Гуджарати у меня изначально была плохая позиция и соперник смог выжать максимум. Это и понятно, ведь Видит отобрался на турнир претендентов, подобные ситуации на доске он успешно реализует. Конечно же, поражение меня расстроило, но выиграв Арджуна Эригаиси в последней партии рапида, я поднял себе настроение. Поединок проходил в невероятной борьбе: он атаковал через ферзевой фланг, я – через королевский. У Арджуна были шансы на победу, но в эндшпиле я сыграл лучше», - рассказал азербайджанский гроссмейстер.

Теперь Сулейманлы заряжен на борьбу в блице. «Я помню, что однажды за день провел 22 партии на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Минске. Правда, тогда мне было 10 лет. Сейчас предстоит сыграть 18 поединков. Будет трудно, но надо постараться», - резюмировал Айдын.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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