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Чемпионат мира пройдет в Вашингтоне

Шахматы
Новости
8 Мая 2025 16:12
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Чемпионат мира пройдет в Вашингтоне

ФИДЕ объявила о проведении командного чемпионата мира среди школьников.

Как передает İdman.biz, он состоится 2-7 августа в Вашингтоне (США). А именно, в Епископальной средней школе, примерно в 11 км к югу от центра столицы США. В организованном ФИДЕ в сотрудничестве с Международной школьной федерацией шахмат (ISCF), чемпионате мира могут принять участие команды, номинированные их национальными федерациями и представляющие общеобразовательные учреждения со всего мира.

Для ФИДЕ это важный шаг в направлении расширения глобального охвата шахмат в школах.

İdman.biz

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