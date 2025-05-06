Состоялась церемония закрытия Baku Open

В Crystal Hall состоялось торжественное закрытие шахматного фестиваля Baku Open.

Как сообщает İdman.biz, со вступительным словом к собравшимся обратился президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. Он подчеркнул, что Baku Open имеет большие традиции и соревнование прошло в бескомпромиссной борьбе.

«Всё решилось в последнем туре. Участники турнира продемонстрировали интересные идеи, применили ряд нестандартных новинок и порадовали любителей шахмат. Baku Open собрал участников разных возрастов, продемонстрировав интерес различных поколений к шахматам», — подчеркнул М. Мамедов.

В качестве почётного гостя турнир посетил экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Он рассказал о том, что рад вновь побывать в Баку — в одной из мировых шахматных столиц — и погрузиться в атмосферу турнира.

В фестивале приняли участие около 700 шахматистов из 16 стран. В рамках фестиваля состоялись три турнира.

В турнире А приняли участие игроки с рейтингом выше 2250 Elo, в соревновании B — шахматисты с рейтингом ниже, а в турнире C попробовали свои силы юные игроки, имеющие рейтинг ФИДЕ.

Призовой фонд Baku Open составил 55 тысяч долларов.

Победу в турнире А одержал серб Александр Инджич.

İdman.biz