6 Мая 2025
RU

Состоялась церемония закрытия Baku Open

Шахматы
Новости
6 Мая 2025 19:51
26
Состоялась церемония закрытия Baku Open

В Crystal Hall состоялось торжественное закрытие шахматного фестиваля Baku Open.

Как сообщает İdman.biz, со вступительным словом к собравшимся обратился президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. Он подчеркнул, что Baku Open имеет большие традиции и соревнование прошло в бескомпромиссной борьбе.

«Всё решилось в последнем туре. Участники турнира продемонстрировали интересные идеи, применили ряд нестандартных новинок и порадовали любителей шахмат. Baku Open собрал участников разных возрастов, продемонстрировав интерес различных поколений к шахматам», — подчеркнул М. Мамедов.

В качестве почётного гостя турнир посетил экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Он рассказал о том, что рад вновь побывать в Баку — в одной из мировых шахматных столиц — и погрузиться в атмосферу турнира.

В фестивале приняли участие около 700 шахматистов из 16 стран. В рамках фестиваля состоялись три турнира.

В турнире А приняли участие игроки с рейтингом выше 2250 Elo, в соревновании B — шахматисты с рейтингом ниже, а в турнире C попробовали свои силы юные игроки, имеющие рейтинг ФИДЕ.

Призовой фонд Baku Open составил 55 тысяч долларов.

Победу в турнире А одержал серб Александр Инджич.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определился победитель Baku Open - ОБНОВЛЕНО
17:40
Шахматы

Определился победитель Baku Open - ОБНОВЛЕНО

Лидер сыграл вничью
Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку Baku Open
5 Мая 22:35
Шахматы

Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку Baku Open

Участник турнира претендентов неожиданно проиграл сопернику, уступающему ему 200 рейтинговых пунктов
Мурадлы против Сулейманлы в восьмом туре Baku Open
5 Мая 10:51
Шахматы

Мурадлы против Сулейманлы в восьмом туре Baku Open

В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран
Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы преследуют лидеров на Baku Open
4 Мая 23:10
Шахматы

Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы преследуют лидеров на Baku Open

Оба азербайджанских шахматиста отпраздновали победы в седьмом туре

Азербайджан наступает на пятки Германии в рейтинге шахматных держав
4 Мая 10:46
Шахматы

Азербайджан наступает на пятки Германии в рейтинге шахматных держав

В женском рейтинге стран Азербайджан также входит в первую десятку

Пять азербайджанских шахматистов входят в топ-10 на Baku Open
3 Мая 22:58
Шахматы

Пять азербайджанских шахматистов входят в топ-10 на Baku Open

Магомед Мурадлы потерпел второе поражение подряд

Самое читаемое

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы
5 Мая 16:12
Борьба

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет
Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге
5 Мая 14:50
Дзюдо

Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге

В новом мировом рейтинге Международной федерации дзюдо нашли отражение результаты "Большого шлема" в Душанбе
Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе
5 Мая 13:14
Дзюдо

Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе

Балабей Агаев (60 кг) напомнил о себе после продолжительного перерыва
AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА
5 Мая 09:48
Борьба

AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА

Срок наказания начал исчисляться с 15 марта прошлого года