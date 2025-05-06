Кто выиграет Baku Open?

Сегодня завершается шахматный фестиваль Baku Open.

Как передает İdman.biz, перед заключительным туром лидирует Александар Инджич. Серб на полбалла опережает идущего вторым Баадура Джобаву из Грузии. Далее расположились пять азербайджанских шахматистов, набравших по 5,5 очка - Хазар Бабазаде, Мурад Ибрагимли, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Мисратдин Искендеров.

Приводим пары девятого тура:

Мисратдин Искендеров - Александар Инджич (Сербия)

Баадур Джобава (Грузия) - Хазар Бабазаде

Вахап Санал (Турция) - Айдын Сулейманлы

Магомед Мурадлы - Мурад Ибрагимли

Ахмед Ахмедзаде - Адитья Миттал (Индия)

Турнирное положение перед последним туром: 1. Александар Инджич (Сербия) - 6,5 очка, 2. Баадур Джобава (Грузия) - 6, 3. Хазар Бабазаде, 4. Мурад Ибрагимли, 5. Магомед Мурадлы, 6. Айдын Сулейманлы, 7. Мисратдин Искендеров - по 5,5.

İdman.biz