Рауф Мамедов на чемпионате мира - в составе Freedom

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов примет участие в командном чемпионате мира по рапиду и блицу.

İdman.biz сообщает, что наш представитель будет представлять команду «Freedom» в соревнованиях, которые пройдут в Лондоне, столице Великобритании.

Наш гроссмейстер сыграет в одной команде с Вишванатаном Анандом (Индия), Ле Куанг Лёмом (Китай), Эмилем Сутовским (Израиль), Анной Музычук (Украина), Самуэлем Севяном (США), Алексеем Сараной (Россия), Айком Мартиросяном (Армения), Сарбарто Мани (Индия) и Теодорой Иняч (Сербия). Они поборются за медали как в рапиде, так и в блице.

Отметим, что чемпионат пройдет с 10 по 16 июня.

İdman.biz