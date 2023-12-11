Блиц назовет победителя Мемориала Гашимова

Сегодня в Габале завершается IX Мемориал Вугара Гашимова.
Как сообщает İdman.biz, после трех дней соревнований в рапид последний день будет отдан блиц-партиям. Каждый участник проведет по 18 встреч с переменой цвета фигур.
В супертурнире, который проходит в Конгресс-Центре Гейдара Алиева, принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.
После трех дней в рапид лидерство захватил Айдын Сулейманлы.
1-й тур в блиц
Борис Гельфанд - Арджун Эригаиси
Шахрияр Мамедъяров - Рихард Раппорт
Ниджат Абасов - Йорден Ван Форест
Видит Сантош Гуджарати - Теймур Раджабов
Айдын Сулейманлы - Рауф Мамедов
Турнирный расклад после рапида: Айдын Сулейманлы - 11 очков, Видит Сантош Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Йорден Ван Форест (Нидерланды) - по 10, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов - по 9, Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Борис Гельфанд (Израиль) - по 8, Рихард Раппорт (Румыния) - 7.
Заки Фейзуллаев
İdman.biz