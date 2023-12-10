Айдын Сулейманлы стал лучшим в рапиде на Мемориале Гашимова - ФОТО

Айдын Сулейманлы стал лучшим в рапиде на IX Мемориале Вугара Гашимова, проходящего в Габале.

Как сообщает İdman.biz, в девятом туре, который подвел черту под партиями в рапид, азербайджанский шахматист нанес поражение шедшему во главе таблицы Арджуну Эригаиси. В тройку попал еще один представитель Индии Видит Сантош Гуджарати, сыгравший вничью с Рауфом Мамедовым.

В то же время Шахрияр Мамедъяров уступил Йордену Ван Форесту, а Рихард Раппорт огорчил Бориса Гельфанда. Партия Теймура Раджабова и Ниджата Абасова завершилась вничью.

Завтра участников ждет блиц, после чего определится победитель Мемориала Гашимова. Результаты участников, показанные в обоих видах быстрых шахмат, будут суммированы.

Турнирное положение: Айдын Сулейманлы - 11 очков, Видит Сантош Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Йорден Ван Форест (Нидерланды) - по 10, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов - по 9, Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Борис Гельфанд (Израиль) - по 8, Рихард Раппорт (Румыния) - 7.

Заки Фейзуллаев

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