Эригаиси выходит вперед на Мемориале Гашимова

После восьмого тура в рапид на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале сменился лидер.

Как сообщает İdman.biz, таблицу возглавил Арджун Эригаиси, который обыграл Рихарда Раппорта и набрал 10 очков. Он обошел своего соотечественника Видита Сантоша Гуджарати и Айдына Сулейманлы, у который на балл меньше. В очной партии между ними победу отпраздновал представитель Индии.

В то же время, очные встречи наших шахматистов между собой принесли ничьи: Шахрияр Мамедъяров разошелся миром с Теймуром Раджабовым, а Рауф Мамедов - с Ниджатом Абасовым.

Также разошлись миром Борис Гельфанд и Йорден Ван Форест.

Турнирный расклад: Арджун Эригаиси (Индия) - 10 очков, Видит Сантош Гуджарати (Индия), Айдын Сулейманлы - по 9, Шахрияр Мамедъяров, Йорден Ван Форест (Нидерланды), Ниджат Абасов, Борис Гельфанд (Израиль), Рауф Мамедов - по 8, Теймур Раджабов - 7, Рихард Раппорт (Румыния) - 5.

Заки Фейзуллаев

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