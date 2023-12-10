10 Декабря 2023
RU

Эригаиси выходит вперед на Мемориале Гашимова

Шахматы
Новости
10 Декабря 2023 17:33
Эригаиси выходит вперед на Мемориале Гашимова

После восьмого тура в рапид на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале сменился лидер.

Как сообщает İdman.biz, таблицу возглавил Арджун Эригаиси, который обыграл Рихарда Раппорта и набрал 10 очков. Он обошел своего соотечественника Видита Сантоша Гуджарати и Айдына Сулейманлы, у который на балл меньше. В очной партии между ними победу отпраздновал представитель Индии.

В то же время, очные встречи наших шахматистов между собой принесли ничьи: Шахрияр Мамедъяров разошелся миром с Теймуром Раджабовым, а Рауф Мамедов - с Ниджатом Абасовым.
Также разошлись миром Борис Гельфанд и Йорден Ван Форест.

Турнирный расклад: Арджун Эригаиси (Индия) - 10 очков, Видит Сантош Гуджарати (Индия), Айдын Сулейманлы - по 9, Шахрияр Мамедъяров, Йорден Ван Форест (Нидерланды), Ниджат Абасов, Борис Гельфанд (Израиль), Рауф Мамедов - по 8, Теймур Раджабов - 7, Рихард Раппорт (Румыния) - 5.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Айдын Сулейманлы возглавил Мемориала Гашимова перед блицем
18:39
Шахматы

Айдын Сулейманлы возглавил Мемориала Гашимова перед блицем

На Мемориале Вугара Гашимова в Габале подошли к концу соревнования в рапид
Айдын Сулейманлы стал лучшим в рапиде на Мемориале Гашимова
18:34
Шахматы

Айдын Сулейманлы стал лучшим в рапиде на Мемориале Гашимова

В девятом туре, который подвел черту под партиями в рапид, азербайджанский шахматист нанес поражение шедшему во главе таблицы Арджуну Эригаиси
Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова
16:19
Шахматы

Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова

В седьмом туре он обыграл своего товарища по сборной Азербайджана Ниджата Абасова
Азербайджанский шахматист - в первой тройке турнира в Скопье
11:39
Шахматы

Азербайджанский шахматист - в первой тройке турнира в Скопье

В столице Северной Македонии продолжается турнир "Скопье Open" с участием азербайджанских шахматистов
Айдын Сулейманлы: "Испытываю приятные чувства после победы над одним из своих кумиров"
10:22
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Испытываю приятные чувства после победы над одним из своих кумиров"

"Я чувствовал себя комфортно в этой партии"
"Организаторы Мемориала Гашимова проделали фантастическую работу"
09:39
Шахматы

"Организаторы Мемориала Гашимова проделали фантастическую работу"

"Трудно вспомнить, когда в последний раз все десять участников супертурнира проиграли хотя бы одну партию к пятому туру"

Самое читаемое

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии