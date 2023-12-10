Последний день в рапид на Мемориале Гашимова

В Габале продолжается 9-й Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, в супертурнире, который проходит в Конгресс-Центре Гейдара Алиева, принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Соревнование организовано в формате быстрых шахмат. В первые три дня проходят партии в рапид, а в заключительный день (11 декабря) – в блиц. Результаты гроссмейстеров в рапиде и блице будут суммированы, после чего определятся победители и призеры.

Сегодня состоятся три заключительных тура в рапид.

7-й тур

Видит Сантош Гуджарати – Арджун Эригаиси

Айдын Сулейманлы – Ниджат Абасов

Рауф Мамедов – Шахрияр Мамедъяров

Теймур Раджабов – Борис Гельфанд

Йорден Ван Форест – Рихард Раппорт

8-й тур

Арджун Эригаиси – Рихард Раппорт

Борис Гельфанд – Йорден Ван Форест

Шахрияр Мамедъяров – Теймур Раджабов

Ниджат Абасов – Рауф Мамедов

Сантощ Видит Гуджарати – Айдын Сулейманлы

9-й тур

Айдын Сулейманлы – Арджун Эригаиси

Рауф Мамедов – Видит Сантош Гуджарати

Теймур Раджабов – Ниджат Абасов

Йорден Ван Форест – Шахрияр Мамедъяров

Рихард Раппорт – Борис Гельфанд

Турнирная таблица после второго дня: Арджун Эригаиси, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы - по 7 очков, Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Видит Сантош Гуджарати, Рауф Мамедов - по 6, Рихард Раппорт, Йорден Ван Форест, Борис Гельфанд - по 5.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz