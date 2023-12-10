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Последний день в рапид на Мемориале Гашимова

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10 Декабря 2023 09:37
Последний день в рапид на Мемориале Гашимова

В Габале продолжается 9-й Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, в супертурнире, который проходит в Конгресс-Центре Гейдара Алиева, принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Соревнование организовано в формате быстрых шахмат. В первые три дня проходят партии в рапид, а в заключительный день (11 декабря) – в блиц. Результаты гроссмейстеров в рапиде и блице будут суммированы, после чего определятся победители и призеры.

Сегодня состоятся три заключительных тура в рапид.

7-й тур

Видит Сантош Гуджарати – Арджун Эригаиси
Айдын Сулейманлы – Ниджат Абасов
Рауф Мамедов – Шахрияр Мамедъяров
Теймур Раджабов – Борис Гельфанд
Йорден Ван Форест – Рихард Раппорт

8-й тур

Арджун Эригаиси – Рихард Раппорт
Борис Гельфанд – Йорден Ван Форест
Шахрияр Мамедъяров – Теймур Раджабов
Ниджат Абасов – Рауф Мамедов
Сантощ Видит Гуджарати – Айдын Сулейманлы

9-й тур

Айдын Сулейманлы – Арджун Эригаиси
Рауф Мамедов – Видит Сантош Гуджарати
Теймур Раджабов – Ниджат Абасов
Йорден Ван Форест – Шахрияр Мамедъяров
Рихард Раппорт – Борис Гельфанд

Турнирная таблица после второго дня: Арджун Эригаиси, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы - по 7 очков, Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Видит Сантош Гуджарати, Рауф Мамедов - по 6, Рихард Раппорт, Йорден Ван Форест, Борис Гельфанд - по 5.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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