Эригаиси, Абасов и Сулейманов завершили второй день Мемориала Гашимова в лидерах - ФОТО

Ниджат Абасов, Айдын Сулейманов и Арджун Эригаиси завершили второй день IX Мемориала Вугара Гашимова в Габале в ранге лидеров.

Как сообщает İdman.biz, в шестом туре Сулейманлы нанес поражение Шахрияру Мамедъярову, а Абасов сыграл вничью с Видитом Сантошем Гуджарати. Тогда как Арджун Эригаиси заключил мир с Йорденом Ван Форестом.

Первую победу на турнире одержал Борис Гельфанд, переигравший Рауфа Мамедова. А Теймур Раджабов сыграл вничью с Рихардом Раппортом.

Турнирное таблица: Арджун Эригаиси (Индия), Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы - по 7, Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Видит Сантош Гуджарати (Индия), Рауф Мамедов - по 6, Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль) - по 5 очков.

Заки Фейзуллаев

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