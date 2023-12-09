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Мамедъяров обыграл Видита и ворвался в лидирующую группу Мемориала Гашимова

Шахматы
Новости
9 Декабря 2023 17:31
Мамедъяров обыграл Видита и ворвался в лидирующую группу Мемориала Гашимова

Чрезвычайно результативным оказался пятый тур в рапид IX Мемориала Вугара Гашимова в Габале.

Как сообщает İdman.biz, пять партий из шести завершились результативно. Шахрияр Мамедъяров переиграл Видита Сантоша Гуджарати, войдя в группу лидеров. К ней присоединился и Арджун Эригаиси, огорчивший Ниджата Абасова.

Рауф Мамедов уступил Рихарду Раппорту, тогда как Теймур Раджабов проиграл Йордену Ван Форесту.

Единственная ничья тура была зафиксирована в партии Айдына Сулейманлы и Бориса Гельфанда.

Турнирная ситуация: Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов, Арджун Эригаиси (Индия) – по 6 очков, Теймур Раджабов, Айдын Сулейманлы, Видит Сантош Гуджарати (Индия) – по 5, Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды) – по 3, Борис Гельфанд (Израиль) – 2.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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