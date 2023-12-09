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Рауф Мамедов догнал лидера Мемориала Гашимова

Шахматы
Новости
9 Декабря 2023 16:16
Рауф Мамедов догнал лидера Мемориала Гашимова

Рауф Мамедов догнал Ниджата Абасова на IX Мемориале Вугара Гашимова, проходящего в Габале.

Как сообщает İdman.biz, победа в четвертом туре над Йорденом Ван Форестом позволила Рауфу сравняться во главе таблицы с полуфиналистом Кубка мира, который сыграл вничью с Шахрияром Мамедъяровым. У Абасова и Мамедова по 6 очков.

Свою партию выиграл Теймур Раджабов, одолевший Арджуна Эригаиси, а встреча Рихарда Раппорта и Айдына Сулейманлы завершилась вничью.

Позже остальных закончился поединок между Борисом Гельфандом и Видитом Сантошем Гуджарати. Его результатом стала ничья.

Турнирный расклад после четвертого тура: Ниджат Абасов, Рауф Мамедов – по 6 очков, Теймур Раджабов, Видит Сантош Гуджарати (Индия) – по 5, Шахрияр Мамедъяров, Айдын Сулейманлы, Арджун Эригаиси (Индия) – по 4, Борис Гельфанд (Израиль), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Рихард Раппорт (Румыния).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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