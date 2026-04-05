Цзю - о победе над Нурджей: "У этого парня как будто три яйца"

В Австралии состоялся рейтинговый поединок, в котором Тим Цзю встретился с Денисом Нурджей.

Как сообщает İdman.Biz, бой продлился все 12 раундов и завершился победой австралийского боксера единогласным решением судей. По итогам поединка Цзю завоевал титул WBO International в среднем весе.

После боя Цзю оценил выступление и отдельно отметил стойкость соперника: "Я должен пересмотреть бой. Но, честно говоря, соперник был жесткий. Даю гарантию - если бы я так же избил Тони Харрисона, он бы упал в нокаут. А у этого парня как будто три яйца".

Отметим, что до этого поединка Денис Нурджа сохранял статус непобежденного боксера.