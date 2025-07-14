Баскетбольная Dream Team везет звездный состав на Универсиаду

Сборная США выступит на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе двумя баскетбольными командами.

Как передает İdman.biz, как женская, так и мужская команды состоят из лучших игроков студенческого баскетбола США, которые стремятся заявить о себе в Эссене и Хагене, где пройдут матчи.

В женских соревнованиях сборную США будет представлять команда Техасского технологического университета. Под руководством главного тренера Кристы Герлих Lady Raiders не только обладают опытом выступлений на крупных турнирах, но и известны своей результативностью и атлетизмом. Универсальность в нападении обеспечивают игроки Силентианна «Снудда» Коллинз и Джейлинн Бристоу.

Не менее сильна и мужская сборная США, сформированная игроками Университета Бэйлора - одного из ведущих университетов американского студенческого баскетбола. Бэйлор широко известен как место для поиска талантов в НБА, о чём свидетельствует драфт этого года: Ви Джей Эджкомб был выбран под третьим номером командой «Филадельфия Севенти Сиксерс».

На Всемирных студенческих играх «Бэйлор Беарз» привозят в Германию ещё больше ярких имен. В центре внимания: Андре Игудала II, сын четырехкратного чемпиона НБА и олимпийского чемпиона 2012 года Андре Игудалы. Также в составе команды Тунде Йесуфу - многообещающий форвард, которого уже прочат в первый раунд драфта НБА 2026 года.

Турнир по баскетболу на Универсиаде состоится 18 по 26 июля в Эссене и Хагене.

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