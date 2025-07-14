Баскетболистка сборной: "Наш победный результат золотыми буквами вписан в историю азербайджанского баскетбола"

«Мы отлично сыграли на бухарестском этапе Мировой серии».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявила Дина Ульянова, член женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3, рассказывая о победе команды на этапе Мировой серии, прошедшем в столице Румынии Бухаресте.

Она отметила, что достигнутый успех станет стимулом для команды на будущие турниры:

«Главный секрет нашей победы - сплоченность команды и хорошее взаимодействие между игроками. Мы играли все матчи с высокой энергией. Это было важно для победы. Я горжусь своей командой. Наш победный результат золотыми буквами вписан в историю азербайджанского баскетбола».

Опытная баскетболистка подчеркнула, что команда хочет завоевать медали и на предстоящих турнирах:

«Мировая серия стала хорошей подготовкой к Кубку Европы. Нас ждут два турнира в Азербайджане. До этого мы поборемся за медали Кубка Европы, который пройдет в столице Дании Копенгагене. Мы хотим представить свою страну и на этом турнире».

Отметим, что в финале бухарестского этапа сборная Азербайджана одержала победу над американским клубом «Сиэтл» со счетом 21:18.

Самым ценным игроком (MVP) турнира была признана Брианна Фрейзер, участница нашей сборной.

İdman.biz