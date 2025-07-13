Сборная Азербайджана выиграла этап Женской серии в Бухаресте - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 стала победителем этапа Женской серии, проходившего в Бухаресте (Румыния), сообщает İdman.biz.

В финальном матче азербайджанские баскетболистки одержали победу над американским клубом «Сиэтл» со счетом 21:18.

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Победа над "Рапид Бухарест" со счетом 21:18 открыла путь к главному матчу турнира.

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в финал этапа Женской серии, который проходит в Бухаресте (Румыния).

Как передает İdman.biz, азербайджанские баскетболистки одержали победу над местным клубом "Рапид Бухарест" со счетом 21:18 и вышли в финал.

В решающем поединке азербайджанская команда встретится с американским клубом "Сиэтл". Финальный матч начнётся сегодня в 21:25 по бакинскому времени.

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Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 успешно выступила в четвертьфинале этапа женской Всемирной серии, проходящего в Бухаресте.

Как передает İdman.biz, в напряженном матче наши спортсменки обыграли одну из фавориток турнира — сборную Китая — со счетом 21:17.

Благодаря этой победе азербайджанская команда вышла в полуфинал, где ее соперником станет румынский клуб "Рапид Бухарест". Встреча состоится сегодня вечером.

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