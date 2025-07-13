Сборная Азербайджана сыграет с Китаем в четвертьфинале Мировой серии

Сегодня в Бухаресте (Румыния) сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 проведет четвертьфинальный матч против Китая в рамках восьмого этапа Женской Мировой серии.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская команда (Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова) уверенно прошла два этапа турнира. Сначала национальная сборная выиграла квалификационную группу A, одолев «Цукубу» из Японии (21:10) и швейцарскую «Лозанну» (21:11), а затем заняла первое место в группе C, победив Сингапур (22:10) и Украину (21:20).

Сборная Азербайджана занимает 33-е место с 35 очками и готовится к финальной стадии Кубка Европы, которая пройдет 5–7 сентября в Копенгагене.

İdman.biz