Римас Куртинайтис: "Физическая подготовка сыграла ключевую роль в нашей победе"

«Соперник, как и в первом матче, боролся изо всех сил», — заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис после второго поединка финальной серии с «Нефтчи», сообщает İdman.biz.

По словам литовского специалиста, залогом победы стала физическая форма команды:

«Мы рады победе, но этот матч уже позади. Нужно думать о следующем. У нас были ошибки при подборе, но, если смотреть в целом, ошибки — часть игры. Несмотря на это, я рад, что наши игроки проявили характер, и благодарен им за это».

Напомним, сегодня «Сабах» обыграл «Нефтчи» во втором матче финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги со счётом 86:77.

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