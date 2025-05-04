4 Мая 2025
RU

Римас Куртинайтис: "Физическая подготовка сыграла ключевую роль в нашей победе"

Баскетбол
Новости
4 Мая 2025 17:28
7
Римас Куртинайтис: "Физическая подготовка сыграла ключевую роль в нашей победе"

«Соперник, как и в первом матче, боролся изо всех сил», — заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис после второго поединка финальной серии с «Нефтчи», сообщает İdman.biz.

По словам литовского специалиста, залогом победы стала физическая форма команды:
«Мы рады победе, но этот матч уже позади. Нужно думать о следующем. У нас были ошибки при подборе, но, если смотреть в целом, ошибки — часть игры. Несмотря на это, я рад, что наши игроки проявили характер, и благодарен им за это».

Напомним, сегодня «Сабах» обыграл «Нефтчи» во втором матче финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги со счётом 86:77.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Сабах" снова обыграл "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО
16:31
Баскетбол

"Сабах" снова обыграл "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО

Финал баскетбольной лиги Азербайджана продолжается
Главный тренер "Нахчывана" покинул клуб
02:15
Баскетбол

Главный тренер "Нахчывана" покинул клуб

Турецкий специалист подвел итоги двухлетней работы и пожелал успехов команде
Давит Чивчивадзе: "Мы проиграли сражение, но не войну"
3 Мая 00:20
Баскетбол

Давит Чивчивадзе: "Мы проиграли сражение, но не войну"

Тренер "Нефтчи" прокомментировал поражение в первом матче финальной серии и пообещал, что команда вернётся сильнее
Римас Куртинайтис: "В следующих финальных матчах должны сыграть лучше"
2 Мая 23:45
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "В следующих финальных матчах должны сыграть лучше"

Литовский специалист поделился своим мнением о победе над "Нефтчи"
"Сабах" выиграл первый финальный матч АБЛ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
2 Мая 21:08
Баскетбол

"Сабах" выиграл первый финальный матч АБЛ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Проходит первый матч решающего этапа

Римас Куртинайтис: "Мы не боимся "Нефтчи", финальная серия будет непростой" - ИНТЕРВЬЮ
2 Мая 17:24
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "Мы не боимся "Нефтчи", финальная серия будет непростой" - ИНТЕРВЬЮ

Главный тренер "Сабаха" рассказал о цели команды

Самое читаемое

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 Мая 14:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ

Титулованный азербайджанский дзюдоист рассказал о своем возвращении после восьмимесячной паузы и перипетиях первенства континента
"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО
2 Мая 22:07
Азербайджанский футбол

"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО

«Красные волки» одержали разгромную победу в историческом матче
Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
2 Мая 01:03
Мировой футбол

Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В рамках первых игр прошли два матча
Балабей Агаев завоевал золотую медаль "Большого шлема", Яшар Наджафов стал пятым - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО
2 Мая 17:40
Дзюдо

Балабей Агаев завоевал золотую медаль "Большого шлема", Яшар Наджафов стал пятым - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

На соревнованиях выступают дзюдоисты из 27-ми стран