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Главный тренер "Нахчывана" покинул клуб

Баскетбол
Новости
4 Мая 2025 02:15
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Главный тренер "Нахчывана" покинул клуб

Главный тренер баскетбольного клуба «Нахчыван» Мурат Дикмен объявил о своем уходе из команды.

Как сообщает İdman.biz, турецкий специалист сообщил об этом в соцсетях.

«Каждый конец — это новое начало. Мы подошли к завершению истории, которую начали два года назад. Когда я пришёл, это был только что созданный клуб. Мы завершили регулярный чемпионат на втором месте с 84% побед, сыграли в финалах чемпионата и Кубка, завоевали право на участие в еврокубках. Мы внесли вклад в развитие местных игроков. В Азербайджанской баскетбольной лиге стали уважаемой и интересной для зрителей командой. Благодарю всех, кто был частью этого пути. Желаю клубу "Нахчыван" успехов», — написал Дикмен.

Напомним, что «Нахчыван» завершил выступление в нынешнем сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги, уступив «Абшерону» в плей-офф и не выйдя в полуфинал.

İdman.biz

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