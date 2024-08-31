Бывший баскетболист "Милуоки" в "Сабахе"

Баскетбольный клуб «Сабах», который будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов ФИБА, усилил свою команду еще одним легионером.

Как сообщил İdman.biz представитель Баку, клуб подписал контракт сроком на один год с американским баскетболистом Тревоном Дювалем.

В 2017 году Тревон, выбранный плеймейкером №1 в школьной лиге США, играл в первом дивизионе NCCA за команду «Дьюк Блю Дэвилз», набравшую 188 очков. 26-летний баскетболист дебютировал в НБА в составе «Милуоки» в сезоне 2018/2019. Последний сезон Дюваль провел в клубе «Маниса ББ», выступающем в турецкой Суперлиге.

В 2014, 2015 и 2016 годах его приглашали на сборы младших возрастных групп сборной США.

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