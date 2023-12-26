Леброн Джеймс сделал категоричное заявление о выступлении "Лос-Анджелес Лейкерс"

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Бостон Селтикс" (115:126). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по словам Леброна, в данный момент команда не в состоянии бороться на равных с топ-командами.

"Сейчас у нас есть проблемы с составом. Есть травмированные игроки. Я не думаю, что мы сейчас находимся в том положении, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими командами", - сказал Джеймс после матча во время общения со СМИ.

Отметим, что в матче с "Бостоном" Леброн принёс своей команде 16 очков. Кроме того, Джеймс сделал девять подборов и отдал восемь результативных передач.

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