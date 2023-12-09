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Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО

Бадминтон
Новости
9 Декабря 2023 21:45
Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО

В Баку состоялся отборочный этап чемпионата Европы по бадминтону среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в последнем матче сборная Азербайджана победила сборную Словакии.

Команда, за которую выступают Кейша Фатима Захра, Лейла Джамалзаде, Хаджар Нуриева, Эра Мафтуха и Айсу Керимзаде, одержала победу со счетом 3:1. Это первая победа азербайджанских бадминтонисток в истории турнира.

В результате сборная Азербайджана завершила квалификационный этап на 3-м месте. Шотландия заняла первое место, а Эстония - второе. Победитель турнира выходит в основную стадию.

Отметим, что в первых двух играх наша сборная проиграла Шотландии (0:5) и Эстонии (1:4).

İdman.biz

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