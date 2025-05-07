Определились победители турнира по бадминтону в Баку - ФОТО

Состоялся городской турнир по бадминтону среди средних школ города Баку, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, охвативших 12 районов Баку, приняли участие 250 студентов.
Турнир был совместно организован Управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией бадминтона Азербайджана.
Команды-победители соревнований:
1. Школа №260 Хатаинского района
2. Школа № 276 Бинагадинского района
3. Школа № 94 Сабунчинского района
3. Школа № 123 Хазарского района
İdman.biz