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Азербайджан будет представлен в высшем органе Всемирной федерации бадминтона - ФОТО

Бадминтон
Новости
26 Апреля 2025 14:52
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Азербайджан будет представлен в высшем органе Всемирной федерации бадминтона - ФОТО

В Сямыне, Китай, состоялось 86-е ежегодное общее собрание Всемирной федерации бадминтона (BWF).

İdman.biz сообщает, что на мероприятие, в котором приняли участие делегации из 143 стран, также была приглашена делегация Азербайджанской федерации бадминтона.

На ежегодном собрании были заслушаны отчеты комитетов по маркетингу, коммуникациям, финансам и других. В выступлениях было отмечено, что бадминтон продолжает пользоваться успехом в мире. В 2025 году количество поклонников этого вида спорта на Земле составит 744 миллиона человек. Бадминтоном активно занимаются 400 миллионов человек, и в настоящее время это самый популярный вид спорта с ракетками в мире. В социальных сетях за BWF следят 17 миллионов человек, и она входит в десятку самых популярных федераций наряду с ФИФА и ФИБА.

На мероприятии были избраны Совет BWF, который является высшим руководящим органом, организации, президент организации, а также Исполнительный комитет на 2025-2029 годы. Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов был избран членом Совета от европейского континента сроком на четыре года.

Согласно действующим правилам BWF, 20 новоизбранных членов Совета определят стратегию развития организации, руководителей комитетов, внутренние и внешние уставные правила.

Президент Федерации бадминтона Таиланда Хуньинг Патама Лисвадтракул был избран президентом Всемирной федерации бадминтона.

За последние годы Федерация бадминтона Азербайджана сумела подняться с 85-го на 46-е место в мировом рейтинге и стабильно проводит международные турниры по этому виду спорта различного уровня.

Отметим, что в 2023 году в Баку прошел конгресс Европейской конфедерации бадминтона (BEC). Федерация бадминтона Азербайджана в соответствии с соглашением, подписанным с BWF в 2023 году в рамках своей социальной ответственности, снабдила бадминтонные организации Ботсваны, Джибути, Камеруна, Гамбии и Мадагаскара ракетками, воланами и другим необходимым спортивным инвентарем с целью поддержки развития и популяризации бадминтона в странах Африки.

İdman.biz

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