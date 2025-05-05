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Федерация бадминтона Азербайджана удостоена награды BWF Inclusive 2025

Бадминтон
Новости
5 Мая 2025 11:54
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Федерация бадминтона Азербайджана удостоена награды BWF Inclusive 2025

Произошло историческое событие для Федерации бадминтона Азербайджана (ABF).

İdman.biz сообщает, что ABF присоединилась к Совету Всемирной федерации бадминтона.

На 86-м ежегодном общем собрании Всемирной федерации бадминтона, состоявшемся в городе Сямынь (Китай), президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов был избран членом Совета Всемирной федерации бадминтона от Европы сроком на четыре года. На ежегодном собрании организации, представляющей 143 страны, 744 миллиона любителей бадминтона и 400 миллионов игроков в бадминтон, президентом организации на четырехлетний срок был избран Тай Куньинг Патама Лисвадтракул.

Талех Зиядов заявил, что участие Азербайджана в Совете Всемирной федерации бадминтона внесет большой вклад в развитие бадминтона в стране.

Азербайджан поднялся с 85-го на 46-е место в рейтинге Всемирной федерации бадминтона. Азербайджан принимал международные мероприятия по бадминтону на высоком уровне - Конгресс Европейской конфедерации бадминтона в 2023 году и Чемпионат Европы среди смешанных команд в 2025 году. Федерация бадминтона Азербайджана оказывает серьезную поддержку развитию и популяризации бадминтона во всем мире. Участвуя в таких программах, как Shuttle Time, Федерация бадминтона Азербайджана предоставила бадминтонное оборудование - ракетки и воланы - в Ботсвану, Джибути, Камерун, Гамбию и Мадагаскар для поддержки развития бадминтона.

Федерация бадминтона Азербайджана, оказавшая большую поддержку развитию бадминтона в Африке, была удостоена премии BWF Inclusive 2025 на ежегодной Генеральной ассамблее Всемирной федерации бадминтона. Основанная в 1962 году, Федерация бадминтона Азербайджана стала одним из самых активных членов мировой семьи бадминтона благодаря международным турнирам, программам развития и стратегическим партнерствам.

İdman.biz

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