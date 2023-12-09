Азербайджанские бадминтонисты вышли в плей-офф

Мужская сборная Азербайджана по бадминтону одержала очередную победу в отборочном раунде чемпионата Европы.
İdman.biz сообщает, что национальная сборная встретилась с Ирландией во втором матче соревнований, проходящих в столице Чехии Праге.
Победив со счетом 3:2, наши бадминтонисты вышли в плей-офф.
Соперником нашей команды в плей-офф 13 декабря станет победитель пары Чехия - Австрия.
Отметим, что в первой игре наша сборная победила Норвегию со счетом 4:1. Квалификационный этап чемпионата Европы дает лицензионные очки на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
İdman.biz