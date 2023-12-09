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Азербайджанские бадминтонисты вышли в плей-офф

Бадминтон
Новости
9 Декабря 2023 17:57
Азербайджанские бадминтонисты вышли в плей-офф

Мужская сборная Азербайджана по бадминтону одержала очередную победу в отборочном раунде чемпионата Европы.

İdman.biz сообщает, что национальная сборная встретилась с Ирландией во втором матче соревнований, проходящих в столице Чехии Праге.

Победив со счетом 3:2, наши бадминтонисты вышли в плей-офф.

Соперником нашей команды в плей-офф 13 декабря станет победитель пары Чехия - Австрия.

Отметим, что в первой игре наша сборная победила Норвегию со счетом 4:1. Квалификационный этап чемпионата Европы дает лицензионные очки на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

İdman.biz

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