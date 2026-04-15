Леандро Андраде: "Интерес со стороны клубов - показатель того, что я все делаю правильно"

15 Апреля 2026 16:27
Полузащитник "Карабаха" Леандро Андраде прокомментировал борьбу за чемпионство, выступление команды в еврокубках и слухи о возможном уходе.

"Оценивать сезон сейчас сложно, потому что мы продолжаем борьбу в двух из трех турниров. Единственный турнир, где мы уже не выступаем, — Лига чемпионов. Но и там, считаю, мы прошли достойный путь. Это факт — мы вошли в историю, и это достижение останется надолго. Но особенным этот путь делает многое: победы при 30 тысячах наших болельщиков, их энергия, игры на легендарных стадионах, противостояния с лучшими командами мира. Для любого футболиста это мечта — играть в таком турнире, забивать, побеждать. Я благодарен за этот опыт, он стал для меня очень важным с точки зрения развития".", - заявил Леандро Андраде в интервью Азертадж.

Говоря о чемпионской гонке, Леандро Андраде подчеркнул, что команда сосредоточена на своих результатах:

"Мы много работаем, чтобы находиться в максимально хорошем состоянии. Подходим к каждому матчу с полной концентрацией и стараемся добиваться победы в каждой игре. Конечно, результаты других встреч тоже влияют на турнирную ситуацию, но мы в первую очередь думаем о своей игре. Наша задача - провести оставшиеся матчи на высоком уровне и набрать максимум очков".

Леандро Андраде также высказался о предстоящем ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана против "Сабаха":

"Думаю, это будет очень интересная игра. "Сабах" - соперник высокого уровня, и против таких команд всегда приятно играть. Как я уже сказал, матч обещает быть напряженным, и мы с нетерпением его ждем".

Комментируя постоянные трансферные слухи, Леандро Андраде отметил:

"Интерес со стороны других клубов — это положительный момент, он показывает, что я правильно делаю свою работу. Но есть и обратная сторона: такие разговоры могут отвлекать. Поэтому я стараюсь не придавать этому большого значения и сосредоточен на своем развитии и игре за команду".

