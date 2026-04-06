Глава судейского комитета признал ошибки Алияра Агаева - ВИДЕО

6 Апреля 2026
Глава судейского комитета признал ошибки Алияра Агаева

6 Апреля 2026 15:59
Глава судейского комитета признал ошибки Алияра Агаева

Председатель Судейского комитета АФФА Рахим Гасанов заявил, что арбитр Алияр Агаев допустил ошибки в матче Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, речь идет о двух эпизодах в полуфинальной игре "Туран Товуз" - "Зиря".

По словам Гасанова, в этих моментах решения арбитра были неверными.

В то же время он отметил, что в матче "Карабах" - "Сабах" главный судья Рауф Джабаров отработал без ошибок.

Отметим, что "Зиря" обыграл "Туран Товуз" со счетом 2:0, а встреча "Карабах" - "Сабах" завершилась вничью - 2:2. Ответные матчи пройдут 21-22 апреля.

