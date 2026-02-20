21 Февраля 2026
Чемпионат Азербайджана
Новости
20 Февраля 2026 13:07
Вели Гасымов: "Матч с "Ньюкаслом" стал худшей игрой "Карабаха" в сезоне" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Футбольный клуб "Карабах" фактически завершил европейскую кампанию после сокрушительного поражения от "Ньюкасла" (1:6) в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, потеряв реальные шансы на продолжение борьбы в турнире. Теперь команда Гурбана Гурбанова может полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве, где агдамцы идут вторыми, отставая от лидирующего "Сабаха" на четыре очка. Смогут ли "скакуны" удержать чемпионский титул, и какие клубы окажутся в еврокубках?

Своим видением ситуации с Idman.Biz поделился легендарный нападающий азербайджанского футбола Вели Гасымов:

"Матч с "Ньюкаслом" в Баку стал худшей игрой "Карабаха" в нынешнем сезоне. Соперник просто не давал нашим футболистам дышать и полностью контролировал ситуацию. Однако теперь команда может переключить все ресурсы на чемпионат страны, матчи которого в последнее время даются им с большим трудом.

"Сабах", напротив, поймал свою игру и выглядит сейчас очень стабильно. Но между лидерами слишком маленький разрыв, чтобы говорить о досрочном чемпионстве. Одно поражение при победе конкурента мгновенно изменит расклад сил. Вся борьба за титул еще впереди. Очевидно, что она пойдет исключительно между этими двумя клубами.

Что касается путевок в еврокубки для остальных команд, то из-за крайне нестабильной игры претендентов интрига сохранится до самого финиша. Сейчас предсказать итоговое распределение мест в таблице практически невозможно."

İdman.Biz
