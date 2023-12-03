3 Декабря 2023
RU

Адриан Муту: "Это тревожный момент"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2023 21:14
Адриан Муту: "Это тревожный момент"

"Это была трудная игра. Первый тайм прошел в равной борьбе. Во втором тайме мы были лучше. Мои игроки проявили боевой дух».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адриан Муту, главный тренер "Нефтчи", разгромившего "Зира" в 15-м туре чемпионата Азербайджана.

Румынский эксперт рассказал о команде. Муту заявил, что осознает ее потенциал: «В отличие от прошлой игры, было сделано два изменения. Моя адаптация закончилась. Игроки также должны знать, как себя вести. Если мы посмотрим на некоторые игры, в них нам не повезло. Я знаю потенциал этой команды. Нападающие позади. После победы в игре с «Зенитом» вы проигрываете «Сумгаиту». Это тревожный момент. Надо продолжать демонстрировать хорошие результаты».

Отметим, что после этой победы «Нефтчи» увеличил свои очки до 19.

İdman.biz

Новости по теме

"Единственная их атака завершилась голом"
20:19
Азербайджанский футбол

"Единственная их атака завершилась голом"

"Мы играли очень хорошо"
"Постараемся решить эту проблему в будущих играх"
19:33
Азербайджанский футбол

"Постараемся решить эту проблему в будущих играх"

"В некоторых случаях прогресс есть"
"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
Пятая ничья подряд от клуба Рамиля Шейдаева
18:50
Азербайджанский футбол

Пятая ничья подряд от клуба Рамиля Шейдаева

Команда азербайджанского футболиста Рамиля Шейдаева вновь потеряла очки в чемпионате Таиланда
"Им нельзя сказать ни слова"
18:21
Азербайджанский футбол

"Им нельзя сказать ни слова"

"Если судьи совершают ошибку, они наказывают меня"
Нападающая нашей сборной выбыла из строя минимум на 9 месяцев
14:43
Азербайджанский футбол

Нападающая нашей сборной выбыла из строя минимум на 9 месяцев

Игрок сборной Азербайджана по футболу Назлыджан Парлак будет прооперирована

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"
1 Декабря 09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

"Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата"
Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО
2 Декабря 11:41
Дзюдо

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО

Таким образом, по итогам первого дня турнира в активе нашей команды две награды
Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО
1 Декабря 16:25
Дзюдо

Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО

Прославленный паралимпиец посетил всемирно известный центр "Кодокан", в котором расположен и музей Международной федерации дзюдо
Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО
2 Декабря 08:58
Азербайджанский футбол

Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж из Никосии, где женская сборная Азербайджана провела очередной матч в дивизионе С Лиги наций