Адриан Муту: "Это тревожный момент"

"Это была трудная игра. Первый тайм прошел в равной борьбе. Во втором тайме мы были лучше. Мои игроки проявили боевой дух».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адриан Муту, главный тренер "Нефтчи", разгромившего "Зира" в 15-м туре чемпионата Азербайджана.

Румынский эксперт рассказал о команде. Муту заявил, что осознает ее потенциал: «В отличие от прошлой игры, было сделано два изменения. Моя адаптация закончилась. Игроки также должны знать, как себя вести. Если мы посмотрим на некоторые игры, в них нам не повезло. Я знаю потенциал этой команды. Нападающие позади. После победы в игре с «Зенитом» вы проигрываете «Сумгаиту». Это тревожный момент. Надо продолжать демонстрировать хорошие результаты».

Отметим, что после этой победы «Нефтчи» увеличил свои очки до 19.

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