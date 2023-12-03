"Единственная их атака завершилась голом"

«Хочу поблагодарить свою команду. Мы играли очень хорошо. Не хотели проигрывать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Рашад Садыхов, главный тренер "Зира", проигравшей "Нефтчи" со счетом 0:1 в 15-м туре чемпионата Азербайджана.

Молодой специалист отметил, что хотя они и контролировали игру, соперник забил гол. Садыгов сказал, что удар Рахмана головой был неожиданным: «Мы редко видим, как Рахман забивает головой. Их единственная атака завершилась голом. Мы создавали голевые эпизоды, но мяч не хотел пересекать линию ворот. Если мы будем развивать эту игру, то сможем добиться успешного результата в конце сезона. Я доволен развитием своей команды».

Следует отметить, что «Зира» не смогла помешать голу Рахмана Гаджиева в выездном матче.

İdman.biz